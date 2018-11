SEMA Reveals Battle of the Builders Top 40

HOT RODS

Dale Boesch – 1936 Ford Roadster

Phil & Jeremy Gerber – 1970 Chevy Camaro

Kyle Tucker – 1969 Chevy Camaro

Steve Legens – 1936 Pontiac Silver Streak

Tom Nelson – 1955 Chevy Bel Air

Steve Keefer – 1970 Chevy Chevelle

Tim Kilkeary – 1956 Pontiac Star Chief

Cam Miller – 1970 Chevy El Camino

Dave Salvaggio – 1970 Dodge Charger

Jonathan Goolsby – 1974 Plymouth Duster

SPORT COMPACT

Rod Nielsen – 1972 Mazda R100

Muzzy Yousefi – 2004 Nissan 350Z

Igor Polishchuk – 1987 BMW 325

Gary Brown – 1956 VW Bug

Takahiko Izawa – 2008 Nissan R35 GT-R

Jorge Martinez – 2017 Nissan GT-R

Mike Pateras – 2005 Subaru Impreza WRX Sti WRC

Sawn Bassett – 1972 Nissan Datsun 240Z

Ernie Manansala – 2018 Nissan GT-R

Ryan Jones – 2000 Nissan Skyline R34 GT-R

TRUCKS/OFF-ROAD

Eddie Pettus – 1932 Willys Aircraft Refueling Truck

Jeremiah Proffitt – 1993 Toyota 79 Series

Jason Graham – 1934 Ford Pickup

Blake Stoner – 1956 Chevy Carryall

Erik Barnlund – 1974 Ford Bronco

Juan Diego Calle – 1984 Toyota Land Cruiser FJ43

Ross Logsdon – 1956 Chevy C10

Carter Reed – 2019 Ford Ranger

Randy Weaver – 1941 Dodge Power Wagon

Billy Bibb – 1973 Scout II

YOUNG GUNS

Brad DeBerti – 2018 Ford F150

Jacob Griffin – 1927 Ford Roadster

Dylan Goacher – 1968 Chevy Nova

Tanner Timblin – 1964 Chevy C10

Jesus Lopez – 1985 Mazda RX7

Luke Merrill – 1931 Chevy Rat Rod Hauler

Kyle Kuhnhausen – 1972 Nissan 240Z

Corey Williams – 1967 Pontiac GTO

Zach Lagarenne – 1988 BMW M3

Ryan Martin – 1957 Chevy 150 Hardtop

– The Specialty Equipment Market Association (SEMA) announced the Top 40 builders in the SEMA Battle of the Builders competition. Battle of the Builders is a competition to honor and recognize builders at the premier automotive trade show, the SEMA Show. The 2018 Battle of the Builders Top 40 are (by category):

